A) Масса корзины с грушами равна 11,05 кг,а масса грув в 7,5 раза больше массы пустой ко??зины,какова масса груш? б)Лодка,двигалась против течения,за 2,6 ч прошла 35,1 км.Найдите скорость течения если собственная скорость лодки...
Математика
A) Масса корзины с грушами равна 11,05 кг,а масса грув в 7,5 раза больше массы пустой ко??зины,какова масса груш? б)Лодка,двигалась против течения,за 2,6 ч прошла 35,1 км.Найдите скорость течения если собственная скорость лодки равна 19,2 км/ч решите с помощью уравнения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) х масса корзинки 7.5х масса груш х+7.5х=11.05 8.5х=11.05 х=11.05÷8.5 х=1.3 кг масса корзинки 1.3×7.5=9.75 кг масса груш б) х скорость течения реки 19.2-х скорость лодки против течения (19.2-х)×2.6=35.1 49.92-2.6х=35.1 2.6х=49.92-35.1=14.82 х=14.82÷2.6 х=5.7 км/ч скорость течения реки
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