A) Масса корзины с грушами равна 11,05 кг,а масса грув в 7,5 раза больше массы пустой ко??зины,какова масса груш? б)Лодка,двигалась против течения,за 2,6 ч прошла 35,1 км.Найдите скорость течения если собственная скорость лодки...

Математика

A) Масса корзины с грушами равна 11,05 кг,а масса грув в 7,5 раза больше массы пустой ко??зины,какова масса груш? б)Лодка,двигалась против течения,за 2,6 ч прошла 35,1 км.Найдите скорость течения если собственная скорость лодки равна 19,2 км/ч решите с помощью уравнения

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