Можете помочь с сочинением на тему:Я горжусь своим первым космонавтом 10-15предложений
Русский язык
Можете помочь с сочинением на тему:Я горжусь своим первым космонавтом 10-15предложений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой первый космонавт, и я горжусь ним, так как он первый который побывал в космосе и вернулся.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Творительный падеж а не именительный! Потому что Именительный отвечает на вопрос?? ( Кто? Что?) , а Творительный отвечает на вопросы ( Кем? Чем?)! ...
Окружающий мир