Можете помочь с сочинением на тему:Я горжусь своим первым космонавтом 10-15предложений

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Можете помочь с сочинением на тему:Я горжусь своим первым космонавтом 10-15предложений
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой первый космонавт, и я горжусь ним, так как он первый который побывал в космосе и вернулся.
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