Z*(107-89)=414 помогите решить

Математика
Z*(107-89)=414 помогите решить
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
107z-89z=414 18z=414 z=23
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