Творительный падеж а не именительный! Потому что Именительный отвечает на вопрос?? ( Кто? Что?) , а Творительный отвечает на вопросы ( Кем? Чем?)! Свой-чей? Творительный падеж!

Русский язык
Творительный падеж а не именительный! Потому что Именительный отвечает на вопрос?? ( Кто? Что?) , а Творительный отвечает на вопросы ( Кем? Чем?)! Свой-чей? Творительный падеж!
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