Чем похожи выражения? чем различаются? 9×5 9×9 9×7 9×3 9×1

Математика
Чем похожи выражения? чем различаются? 9×5 9×9 9×7 9×3 9×1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Похожи тем, что умножается на 9. различаются тем, что ответ разный и цифры, умножающиеся на 9 тоже разные
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