Помогите пожалуйста!Составить предложения с местоимениями где в одном случае "не" будет писаться раздельно , а в другом слитно. И составить предложение с деепричастием , где не будет писаться слитно!
Русский язык
Помогите пожалуйста!Составить предложения с местоимениями где в одном случае "не" будет писаться раздельно , а в другом слитно. И составить предложение с деепричастием , где не будет писаться слитно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
) я невольно услышала разговор; я не знаю эту девочку2)мой брат неряха и невежа; мы с приятелем гуляли до вечера ; аккуратность это очень важная черта характера; я вся во внимании; невежа и невежда это разные понятии.
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