Укр.мова помогите! скласти 10 речень. Твір Весна

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Укр.мова помогите! скласти 10 речень. Твір Весна
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Автор: Гость
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Гость:
Всм?Вам нужны любые 10 предложений о Весне?
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