Поставь вместо звездочек такое дело, чтобы графики функции были параллельными: а)??=6х+5 и у=*х-4 б)*х-6 и у=9,5х+2 Помогите пожалуйста!!!

Математика
Поставь вместо звездочек такое дело, чтобы графики функции были параллельными: а)??=6х+5 и у=*х-4 б)*х-6 и у=9,5х+2 Помогите пожалуйста!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)у=6х+5 и у=6х-4 б)у=9,5х-6 и у=9,5х+2
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