Поставь вместо звездочек такое дело, чтобы графики функции были параллельными: а)??=6х+5 и у=*х-4 б)*х-6 и у=9,5х+2 Помогите пожалуйста!!!

Математика

Поставь вместо звездочек такое дело, чтобы графики функции были параллельными: а)??=6х+5 и у=*х-4 б)*х-6 и у=9,5х+2 Помогите пожалуйста!!!

Автор: Гость