Маленький щенок грызет косточку. Как каждое слово называется в грамматике?
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Маленький щенок грызет косточку. Как каждое слово называется в грамматике?
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Прилагательное существительное глагол существительное (дополнение)
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