Как записать условие задачи номер 6.
Математика
Как записать условие задачи номер 6.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый бидон - 7л Второй бидон - 3л Как отмерить 4л? Решение: Из первого бидона перелить во второй, получится 7 - 3 = 4л. В первом бидоне останется 4л, так и отмерили.
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