На рисунке схема дорог связывающих А Б В Г Д Е Ж И К по каждой дороге можно двигаться только в одном направлении указанном стрелкой сколько существует различных путей из города А в город К?

Информатика
На рисунке схема дорог связывающих А Б В Г Д Е Ж И К по каждой дороге можно двигаться только в одном направлении указанном стрелкой сколько существует различных путей из города А в город К?
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Гость:
Как решать, где схема дорог?
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