На рисунке схема дорог связывающих А Б В Г Д Е Ж И К по каждой дороге можно двигаться только в одном направлении указанном стрелкой сколько существует различных путей из города А в город К?

Информатика

На рисунке схема дорог связывающих А Б В Г Д Е Ж И К по каждой дороге можно двигаться только в одном направлении указанном стрелкой сколько существует различных путей из города А в город К?

Автор: Гость