На рисунке угол АОС =130 градусам,угол ДОВ=75 градусов. найдите величину угла ДОС,есл?? угол АОВ развернутый

Математика
На рисунке угол АОС =130 градусам,угол ДОВ=75 градусов. найдите величину угла ДОС,есл?? угол АОВ развернутый
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)180-130=50 градусов COB 2)50+75=125 градусов DOB Ответ: 125градусов
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