Спишите предложения, обозначьте окончания слов. у всех ли слов есть окончание? Полярник часто встречает возле поселка добродушных и любопытных пингвинов
Русский язык
Спишите предложения, обозначьте окончания слов. у всех ли слов есть окончание? Полярник часто встречает возле поселка добродушных и любопытных пингвинов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да есть потому-что у глагола например есть окончание: ет ют т.п. Любопытных-любопытные добродушных-добродушные
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