Спишите предложения, обозначьте окончания слов. у всех ли слов есть окончание? Полярник часто встречает возле поселка добродушных и любопытных пингвинов

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Спишите предложения, обозначьте окончания слов. у всех ли слов есть окончание? Полярник часто встречает возле поселка добродушных и любопытных пингвинов

Автор: Гость