Найти синоним к слову непуганых , перелетных, промежуточными
Русский язык
Найти синоним к слову непуганых , перелетных, промежуточными
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Непуганый - смелый Перелётных - полётный Промежуточный - нейтральный / переходный
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