lt;pgt;ОТ СТАНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ ПОСЁЛКА РАССТОЯНИЕ ДО КОТОРОГО 24 КМ ВЫШЕЛ ПЕШЕХОД С?? СКОРОСТЬЮ 4 КМ /Ч ЧЕРЕЗ 2 Ч НАВСТРЕЧУ ЕМУ ИЗ ПОСЁЛКА ВЫЕХАЛ ВЕЛОСИПЕДИСТ СО СКОРОСТЬЮ 12 КМ/Ч ЧЕРЕЗ СКОЛЬКО ЧАСОВ ПОСЛЕ СВОЕГО ВЫХОДА ПЕШЕХО...
Математика
lt;pgt;ОТ СТАНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ ПОСЁЛКА РАССТОЯНИЕ ДО КОТОРОГО 24 КМ ВЫШЕЛ ПЕШЕХОД С?? СКОРОСТЬЮ 4 КМ /Ч ЧЕРЕЗ 2 Ч НАВСТРЕЧУ ЕМУ ИЗ ПОСЁЛКА ВЫЕХАЛ ВЕЛОСИПЕДИСТ СО СКОРОСТЬЮ 12 КМ/Ч ЧЕРЕЗ СКОЛЬКО ЧАСОВ ПОСЛЕ СВОЕГО ВЫХОДА ПЕШЕХОД ВСТРЕТИТ ВЕЛОСИПЕДИТА?lt;/pgt;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость сближения пешехода и велосипедиста равна : 4 + 12 = 16 км/час Пешеход встретит велосипедиста через : 2 + (24 - 2*4)/16 = 2 + 1 = 3 часа после своего выхода
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