lt;pgt;ОТ СТАНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ ПОСЁЛКА РАССТОЯНИЕ ДО КОТОРОГО 24 КМ ВЫШЕЛ ПЕШЕХОД С?? СКОРОСТЬЮ 4 КМ /Ч ЧЕРЕЗ 2 Ч НАВСТРЕЧУ ЕМУ ИЗ ПОСЁЛКА ВЫЕХАЛ ВЕЛОСИПЕДИСТ СО СКОРОСТЬЮ 12 КМ/Ч ЧЕРЕЗ СКОЛЬКО ЧАСОВ ПОСЛЕ СВОЕГО ВЫХОДА ПЕШЕХО...

Математика

lt;pgt;ОТ СТАНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ ПОСЁЛКА РАССТОЯНИЕ ДО КОТОРОГО 24 КМ ВЫШЕЛ ПЕШЕХОД С?? СКОРОСТЬЮ 4 КМ /Ч ЧЕРЕЗ 2 Ч НАВСТРЕЧУ ЕМУ ИЗ ПОСЁЛКА ВЫЕХАЛ ВЕЛОСИПЕДИСТ СО СКОРОСТЬЮ 12 КМ/Ч ЧЕРЕЗ СКОЛЬКО ЧАСОВ ПОСЛЕ СВОЕГО ВЫХОДА ПЕШЕХОД ВСТРЕТИТ ВЕЛОСИПЕДИТА?lt;/pgt;

Автор: Гость