Срочно!Составьте словарную диктовку из 30 слов с орфограммой корень чередование с корнями -лаг- лож- -гар- -гор- -кас- -кос-
Русский язык
Срочно!Составьте словарную диктовку из 30 слов с орфограммой корень чередование с корнями -лаг- лож- -гар- -гор- -кас- -кос-
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