Срочно!Составьте словарную диктовку из 30 слов с орфограммой корень чередование с корнями -лаг- лож- -гар- -гор- -кас- -кос-

Русский язык

Срочно!Составьте словарную диктовку из 30 слов с орфограммой корень чередование с корнями -лаг- лож- -гар- -гор- -кас- -кос-

Автор: Гость