ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! ОЧЕНЬ НУЖЕН ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО НА РУССКИЙ! ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕВОДЧИКА- БАН!

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Мое воскресенье Много спорта и хорошая еда По субботам Денис обычно уходит гулять допоздна. Поэтому в воскресенье он спит подольше. "Это даже может быть три часа дня" - говорит он. Его родители и его сестра в это время уже давно позавтракали. Он находит это "не столько драматичным", что ему приходится пить свой кофе в одиночестве: "мы часто видимся в течение недели". Деннис обычно договаривается встретиться с друзьями во второй половине дня. До этого он делает домашнее задание или готовится к следующей контрольной. В хорошую погоду он встречается со своими друзьями в парке. Он частенько берет с собой туда свой американский мяч - яйцо. Денис жил по программе обмена школьников целый год в Америке. С тех пор он играет в американский футбол. После игры Денис продолжает свои спортивные занятия. Если у него еще остается время, он едет в фитнесцентр. "Так как у меня часто болит спина, я беру специальную тренировку". Семейные обеды по воскресеньям отменяются. Зато вечером готовятся горячие блюда. Воскресную трапезу Денис ценит особенно. "Как правило это что-нибудь особенно вкусное, что мама приготовила. В воскресенье она готовит что-нибудь более сложное, чем в течение недели. На это у нее просто нет времени, потому что она работает." Вечером к Денису часто приходит друг. И они вместе смотрят какое-нибудь видео. "В одиннадцать часов я уже лежу в кровати, чтобы не проспать утром. В понедельник мне надо рано выходить из дому. К первому уроку. Если я опоздаю, в школе будут неприятности".