На саревнованиях по шашкам витя сыграл всего 15 раз он 7 раз выйграл а 4 проиграл сколько раз витя сыграл в ничью

Математика

На саревнованиях по шашкам витя сыграл всего 15 раз он 7 раз выйграл а 4 проиграл сколько раз витя сыграл в ничью

Автор: Гость