На саревнованиях по шашкам витя сыграл всего 15 раз он 7 раз выйграл а 4 проиграл сколько раз витя сыграл в ничью
Математика
На саревнованиях по шашкам витя сыграл всего 15 раз он 7 раз выйграл а 4 проиграл сколько раз витя сыграл в ничью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 раза сыграл в ничью витя
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