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Помогите пожалуйста 63/49*56/45
Математика
Помогите пожалуйста 63/49*56/45
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63:49*56:45=1,5872 Ответ:1,5872
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