Что понимают под эволюцией природы в современной биологии

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Под биологической эволюцией понимаютпроцесс исторического развития живого мира от древнейших форм жизни до современных и будущих форм. Сущность процесса эволюции проявляется в непрерывном приспособлении биологических видов к разнообразным условиям окружающей средыи в появлении все более сложно устроенных организмов.Можно коротко сказать, что биологическая эволюция направлена от простых биологических форм к сложным. Решающий вклад в становление эволюционной концепции в биологии сделан Ч. Дарвином. Случайный по своейприроде, он не может задавать направление эволюции. Фактором, определяющим направленность эволюции, служит естественный отбор.