Что понимают под эволюцией природы в современной биологии

Биология
Что понимают под эволюцией природы в современной биологии
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Под биологической эволюцией понимаютпроцесс исторического развития живого мира от древнейших форм жизни до современных и будущих форм. Сущность процесса эволюции проявляется в непрерывном приспособлении биологических видов к разнообразным условиям окружающей средыи в появлении все более сложно устроенных организмов.Можно коротко сказать, что биологическая эволюция направлена от простых биологических форм к сложным. Решающий вклад в становление эволюционной концепции в биологии сделан Ч. Дарвином. Случайный по своейприроде, он не может задавать направление эволюции. Фактором, определяющим направленность эволюции, служит естественный отбор. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сравните углы треугольника АВС и выясните ,может ли быть угол А тупым , если Ав=АС <ВС
Ответить
Математика
Как решить пример. 4 класс. (1884+3785-4680):43×58090=
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста!!! Напишите письмо английскому языку, небольшое, содержании ??олжно быть наподобие того типо, дорогой друг, как дела, я люблю...
Ответить
Алгебра
Решить систему урвнений 7(x+y)=28 3(x-y)=33
Ответить
Математика
Одно слагаемое равно 7,другое не известно.Значение суммы равно 28.Сколько уравнени?? тебе удалось записать? 2) Один из множителей равен 7,другой не...
Ответить