найдите значение выражения: 4,7-(-2)-(-1,5)
Математика
найдите значение выражения: 4,7-(-2)-(-1,5)
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4,7 - (-2)-(-1,5)= +8,2
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