В ходе распродажи фирма снизила цену товара на 10%.При этом её выручка выросла на 40%. Определите значение коэффициента дуговой эластичности спроса по цене.Помогите пожалуйста с экономикой

Экономика

В ходе распродажи фирма снизила цену товара на 10%.При этом её выручка выросла на 40%. Определите значение коэффициента дуговой эластичности спроса по цене.Помогите пожалуйста с экономикой

Автор: Гость