В ходе распродажи фирма снизила цену товара на 10%.При этом её выручка выросла на 40%. Определите значение коэффициента дуговой эластичности спроса по цене.Помогите пожалуйста с экономикой
Экономика
В ходе распродажи фирма снизила цену товара на 10%.При этом её выручка выросла на 40%. Определите значение коэффициента дуговой эластичности спроса по цене.Помогите пожалуйста с экономикой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
E(D;P) = ΔQ / ΔP = +56% / -10% = -5,6 ΔP = -10% Ip = (100% - 10%) / 100% = 0,9 ΔTR = +40% Itr = (100% + 40%) / 100% = 1,4 ΔTR = ΔQP = ΔQ * ΔP ---> Iq = Itr / Ip = 1,4 / 0,9 = ~1,56 > 1 ---> Q↑ на (1,56 - 1) * 100% = 56% ---> ΔQ = +56
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