Нихромовая спираль включена в сеть напряжением 110 В. Длина спирали 5 м, площадь сеч??ния 0,5 мм2. Какое количество теплоты выделяется в в этой спирали за 5 мин

Физика

Нихромовая спираль включена в сеть напряжением 110 В. Длина спирали 5 м, площадь сеч??ния 0,5 мм2. Какое количество теплоты выделяется в в этой спирали за 5 мин

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