Текст описание ромашки

Гость: Гость:

На свете существует множество различных цветов, но меня привлекает ромашка. Это скромный, маленький цветочек. Он как маленькое дитя - невинное, беззащитное. Её ярко-жёлтая серединка и маленькие свисающие лепесточки держаться на тоненькой ножке. Чудь дунет ветер, ромашка начинает покачиваться и лепетать своими белоснежными листочками, словно милым, белым платьицем.