Текст описание ромашки
Русский язык
Текст описание ромашки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На свете существует множество различных цветов, но меня привлекает ромашка. Это скромный, маленький цветочек. Он как маленькое дитя - невинное, беззащитное. Её ярко-жёлтая серединка и маленькие свисающие лепесточки держаться на тоненькой ножке. Чудь дунет ветер, ромашка начинает покачиваться и лепетать своими белоснежными листочками, словно милым, белым платьицем.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
1) Посадила бабка в печь 2)Пирожки с капустой печь. Соедини слова с его грамматич??скими признаками. 1) печь 2) печь ж.р, ед.ч., глагол...
Математика
Для рисования крымских пейзажей Лика и Майя купили 4 коробки с красками и 6 коробок с карандашами по одинаковой цене. За краски они заплатили 640 ...
Обществознание
Подчеркни по каким признакам отличают человека от животного....... размер тела пр??мохождение умение устраивать жилище мышление умение за...