Текст описание ромашки

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Текст описание ромашки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На свете существует множество различных цветов, но меня привлекает ромашка. Это скромный, маленький цветочек. Он как маленькое дитя - невинное, беззащитное. Её ярко-жёлтая серединка и маленькие свисающие лепесточки держаться на тоненькой ножке. Чудь дунет ветер, ромашка начинает покачиваться и лепетать своими белоснежными листочками, словно милым, белым платьицем. 
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