Спиши, выдели личные окончания глаголов и определите спряжения пожалуйста сроч??о замен лучший ответ и спасибо
Математика
Спиши, выдели личные окончания глаголов и определите спряжения пожалуйста сроч??о замен лучший ответ и спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весело поЮТ -1 спр.,пьЁТ воду-1 спр.,громко пищИТ-2 спр, трещАТ кузнечики-2 спр.,свистЯТ синицы-2 спр
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Право
Помогите!! Очень нужна краткая сравнительная характеристика : представитель и посыльный, представитель и коммерческий представитель, предс...
Математика
Математика
Два водителя сделали за день 8 рельсов на одинаковых самосвал арго ухо подъёме остью 15т причём первый перевёз зерна на 30т больше. сколько тонн зе...