Спиши, выдели личные окончания глаголов и определите спряжения пожалуйста сроч??о замен лучший ответ и спасибо

Математика

Спиши, выдели личные окончания глаголов и определите спряжения пожалуйста сроч??о замен лучший ответ и спасибо

Автор: Гость