Спиши, выдели личные окончания глаголов и определите спряжения пожалуйста сроч??о замен лучший ответ и спасибо

Математика
Спиши, выдели личные окончания глаголов и определите спряжения пожалуйста сроч??о замен лучший ответ и спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весело поЮТ -1 спр.,пьЁТ воду-1 спр.,громко пищИТ-2 спр, трещАТ кузнечики-2 спр.,свистЯТ синицы-2 спр
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