Рифма к словам (не больше 5 слов к каждому):Актёр,актриса,аплодисменты.

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Рифма к словам (не больше 5 слов к каждому):Актёр,актриса,аплодисменты.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Актер-шахтер, актриса-Лариса,аплодисменты -комплименты
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