В трех пробирках находится растворы :хлорида железа(3) ,хлорида кальуия, хлорида аллюминия. Определите в какой из пробирок находится каждый раствор? я хотела спросить: если добавить немного NaOH то в какой из пробирок изменени...
Химия
В трех пробирках находится растворы :хлорида железа(3) ,хлорида кальуия, хлорида аллюминия. Определите в какой из пробирок находится каждый раствор? я хотела спросить: если добавить немного NaOH то в какой из пробирок изменений существенных не произойдет??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
FeCl3+3NaOH=Fe(OH)3(осадок бурого цвета) +3NaCl KCl+NaOH реакция не идет AlCl3+3NaOH=Al(OH)3(осадок белого цвета)+3NaCl
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