В трех пробирках находится растворы :хлорида железа(3) ,хлорида кальуия, хлорида аллюминия. Определите в какой из пробирок находится каждый раствор? я хотела спросить: если добавить немного NaOH то в какой из пробирок изменени...

Химия

В трех пробирках находится растворы :хлорида железа(3) ,хлорида кальуия, хлорида аллюминия. Определите в какой из пробирок находится каждый раствор? я хотела спросить: если добавить немного NaOH то в какой из пробирок изменений существенных не произойдет??

Автор: Гость