В трех пробирках находится растворы :хлорида железа(3) ,хлорида кальуия, хлорида аллюминия. Определите в какой из пробирок находится каждый раствор? я хотела спросить: если добавить немного NaOH то в какой из пробирок изменени...

Химия
В трех пробирках находится растворы :хлорида железа(3) ,хлорида кальуия, хлорида аллюминия. Определите в какой из пробирок находится каждый раствор? я хотела спросить: если добавить немного NaOH то в какой из пробирок изменений существенных не произойдет??
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
FeCl3+3NaOH=Fe(OH)3(осадок бурого цвета) +3NaCl KCl+NaOH реакция не идет AlCl3+3NaOH=Al(OH)3(осадок белого цвета)+3NaCl
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите уравнение (x+0,3):7=0,2
Ответить
Литература
Тридцать три родных девицы на одной живут странице пожалуйста ответ те спс
Ответить
История
Доклад про Петра 1 краткий
Ответить
Русский язык
Какие цветы расцветают в мае
Ответить
Физика
Запишите формулу нахождения архимедовой силы если средний вес тела в воздухе-P1 и ?? воде P1ж.
Ответить