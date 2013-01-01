Доклад про Петра 1 краткий

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Краткий рассказ о Петре Первом Петр 1 с детство родился царем. но его изгнали. Петр 1 жил рядом с деревенскими детьми. когда Пётр 1 вырос он стал царем. Петр 1 очень помог России. он укрепил войска России. поставил на защиту страны новые корабли. основал флот. Россия стала более цивилизованный. и смогла соревноваться с Европой. Петр 1 умер спасая людей во время потопа.