Составьте задачи по таблице, и чертежу.СРОЧНО.Даю 16 баллов.

Гость: Гость:

1)Катер ехавший со скорость 27м/мин доехал от одного берега реки до другого берега за 7 мин. Наити расстояние между берегами? Решение: 1)27*7=189 м между берегами//// 2)Какое расстояние преодолеет велосипедист от старта до финиша за 4 часа, если скорость его 75м/ мин?Решение: 1)60*75=4500 м преодолевает расстояние в час; 2)4500*4=18000 м или 18 км преодолеет велосипедист за 4 часа