Помогите сделать номер 1a и 1b пожалуйста срочно вот фотки

Английский язык
Помогите сделать номер 1a и 1b пожалуйста срочно вот фотки
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Автор: Гость
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