Помогите сделать номер 1a и 1b пожалуйста срочно вот фотки
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Помогите сделать номер 1a и 1b пожалуйста срочно вот фотки
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