Придумайте пожалуйста рассказ о спортивном сореановании на школьном стадионе (8 преложений) взаимосаязаны!!

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Соревновании в школе бывают разные.Например эстофета.Чья команда добежит быстрей до финиша тот победил.Есть соревновании по футболу.Чья команда забьет больше голов тот выиграл.Вышибалы это тоже соревнование.Тот кто останется последним тот и выйграл.