Запишите цифрами число, в котором: а) 1 десяток 3 единицы 2 десятых и 7 сотых; 8 единиц 1 десятая 6 сотых и 5 тысячных. Срочно!!!

Математика

Запишите цифрами число, в котором: а) 1 десяток 3 единицы 2 десятых и 7 сотых; 8 единиц 1 десятая 6 сотых и 5 тысячных. Срочно!!!

Автор: Гость