Запишите цифрами число, в котором: а) 1 десяток 3 единицы 2 десятых и 7 сотых; 8 единиц 1 десятая 6 сотых и 5 тысячных. Срочно!!!
Математика
Запишите цифрами число, в котором: а) 1 десяток 3 единицы 2 десятых и 7 сотых; 8 единиц 1 десятая 6 сотых и 5 тысячных. Срочно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13,27; 8,165.........
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