Составь программу действий и вычисли 10+40:5:2*3:6,30:6*7-21:3+0:8,20:4-3*6:9+4*4:8,6*4:8*5-35:5+0*7
Математика
Составь программу действий и вычисли 10+40:5:2*3:6,30:6*7-21:3+0:8,20:4-3*6:9+4*4:8,6*4:8*5-35:5+0*7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10+40:5:2*3:6=12 40:5=8;8:2=4; 4*3=12; 12:6=2; 10+2=12. 30:6*7-21:3+0:8=28 30:6=5; 5*7=35; 21;3=7; 0:8=0; 7+0=7; 35-7=28; 20:4-3*6:9+4*4:8=5 20:4=5; 3*6=18; 18:9=2; 5-2=3;4*4=16; 16:8=2; 3+2=5. 6*4:8*5-35:5+0*7=8. 6*4=24; 24:8=3; 3*5=15; 35:5=7; 0*7=0; 15-7=8.
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