Какие знаки препинания здесь нужны? Особенно меня удивило поведение Петра Влади??лавовича одного из главных героев произведения.

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Какие знаки препинания здесь нужны? Особенно меня удивило поведение Петра Влади??лавовича одного из главных героев произведения.

Автор: Гость