Какие знаки препинания здесь нужны? Особенно меня удивило поведение Петра Влади??лавовича одного из главных героев произведения.

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Какие знаки препинания здесь нужны? Особенно меня удивило поведение Петра Влади??лавовича одного из главных героев произведения.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Особенно меня удивило поведение Петра Владиславовича, одного из главных героев произведения.
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