Напишите сочинение-рассуждение о необходимости бережного отношения к природным ??есурсам
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Напишите сочинение-рассуждение о необходимости бережного отношения к природным ??есурсам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Природные ресурсы необходимы для жизни. Без них жизнь не может существовать. Для их существование необходимо соблюдать чистоту и порядок. Также их нельзя безмерно использовать Вот
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