Мама принесла яблоки двум сыновьям. Один взял половину яблок и пошёл на прогулку. ??ем временем пришёл другой сын и, не зная, что брат уже получил часть яблок, взял половину оставшихся. После этого осталось 4 яблока. Сколько яб...

Математика

Мама принесла яблоки двум сыновьям. Один взял половину яблок и пошёл на прогулку. ??ем временем пришёл другой сын и, не зная, что брат уже получил часть яблок, взял половину оставшихся. После этого осталось 4 яблока. Сколько яблок принесла мама?

Автор: Гость