Мама принесла яблоки двум сыновьям. Один взял половину яблок и пошёл на прогулку. ??ем временем пришёл другой сын и, не зная, что брат уже получил часть яблок, взял половину оставшихся. После этого осталось 4 яблока. Сколько яб...
Математика
Мама принесла яблоки двум сыновьям. Один взял половину яблок и пошёл на прогулку. ??ем временем пришёл другой сын и, не зная, что брат уже получил часть яблок, взял половину оставшихся. После этого осталось 4 яблока. Сколько яблок принесла мама?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16 яблок принесла мама.
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