Отправили по почте 5 писем по 18 р 8 поздравительных открыток 10 р важного дукумента 2 по 20 р сколько будет
Математика
Отправили по почте 5 писем по 18 р 8 поздравительных открыток 10 р важного дукумента 2 по 20 р сколько будет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5*18+8*10+2*20=210
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