Отправили по почте 5 писем по 18 р 8 поздравительных открыток 10 р важного дукумента 2 по 20 р сколько будет

Математика

Отправили по почте 5 писем по 18 р 8 поздравительных открыток 10 р важного дукумента 2 по 20 р сколько будет

Автор: Гость