СРОЧНО!!! 20 баллов Запиши словосочетания, меняя слова местами : нам навстречу, год спустя, ночь напролет, справедливости ради, всем наперекор. В каком словосочетании слова нельзя поменять местами? Запиши правильный ответ.

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СРОЧНО!!! 20 баллов Запиши словосочетания, меняя слова местами : нам навстречу, год спустя, ночь напролет, справедливости ради, всем наперекор. В каком словосочетании слова нельзя поменять местами? Запиши правильный ответ.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Навстречу нам, спустя год, ради справедливости, наперекор всем. Нельзя поменять слова местами в словосочетании ночь напролет
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