СРОЧНО!!! 20 баллов Запиши словосочетания, меняя слова местами : нам навстречу, год спустя, ночь напролет, справедливости ради, всем наперекор. В каком словосочетании слова нельзя поменять местами? Запиши правильный ответ.

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СРОЧНО!!! 20 баллов Запиши словосочетания, меняя слова местами : нам навстречу, год спустя, ночь напролет, справедливости ради, всем наперекор. В каком словосочетании слова нельзя поменять местами? Запиши правильный ответ.

Автор: Гость