Задание группе 5: Добейтесь, чтобы кусок пластилина плавал в воде. Добейтесь, чтобы кусок фольги плавал в воде. Поясните результаты опыта. Пожалуйста,поясните мне результат опыта и что нужно сделать.Заранее спасибо lt;3
Физика
Задание группе 5: Добейтесь, чтобы кусок пластилина плавал в воде. Добейтесь, чтобы кусок фольги плавал в воде. Поясните результаты опыта. Пожалуйста,поясните мне результат опыта и что нужно сделать.Заранее спасибо lt;3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)наливаешь в стакан воду 2)отрезаешь кусочек фольги 3)лепишь из пластилина тоненькую лепёшку 4)аккуратно опускаешь в один стакан фольгу, в другой пластилин P.S. главное, чтобы пластилин был очень тонким Пояснение: фольга держится на воде из-за лёгкого веса и большой площади (ну то есть она плоская, а не шариком) Пластилин всё то же самое, но если бы он был толстый, то утонул бы
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