Лексический разбор слова опальный и предвечерней СРОЧНООООООООООООО
Русский язык
Лексический разбор слова опальный и предвечерней СРОЧНООООООООООООО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Опалый-опавший в ОПАЛУ в огонь ненависти и критики. . Ставший неугодным. предвечерний- Такой, как бывает перед вечером; предшествующий вечеру.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Математика
Даша купила 4 тетради в линейку, а в клетку - на 2 тетради больше. Сколько всего тет??адей купила Даша? Сколько тетрадей в клетку купила Даша?
Математика
Скорость слабого ветра 5 м/с скорость ураганного - в 7 раз больше, а скорость штормо??ого ветра 1440 м/мин.На сколько больше скорость ураганного ве...
Английский язык