Синонем к слову ok::::;;;;;;;;;-

Английский язык
Синонем к слову ok::::;;;;;;;;;-
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Автор: Гость
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Гость:
Yes,no problem. это смотря для чего тебе это надо)
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