Сколько нужно платить за побелку фасада здания длиной 30 м и высотой 9м, если побелка стоит 10 руб за 1кв.м окно и двери до уваги не брати

Математика

Сколько нужно платить за побелку фасада здания длиной 30 м и высотой 9м, если побелка стоит 10 руб за 1кв.м окно и двери до уваги не брати

Автор: Гость