Сколько нужно платить за побелку фасада здания длиной 30 м и высотой 9м, если побелка стоит 10 руб за 1кв.м окно и двери до уваги не брати
Математика
Сколько нужно платить за побелку фасада здания длиной 30 м и высотой 9м, если побелка стоит 10 руб за 1кв.м окно и двери до уваги не брати
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30*9 = 270 м ² - площадь фасада 270 *10= 2700 руб. - нужно заплатить. Ответ: 2700 руб. нужно заплатить за побелку фасада.
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