Скорость слабого ветра 5 м/с скорость ураганного - в 7 раз больше, а скорость штормо??ого ветра 1440 м/мин.На сколько больше скорость ураганного ветра,чем скорость штормового?

Математика

Скорость слабого ветра 5 м/с скорость ураганного - в 7 раз больше, а скорость штормо??ого ветра 1440 м/мин.На сколько больше скорость ураганного ветра,чем скорость штормового?

Автор: Гость