Скорость слабого ветра 5 м/с скорость ураганного - в 7 раз больше, а скорость штормо??ого ветра 1440 м/мин.На сколько больше скорость ураганного ветра,чем скорость штормового?
Математика
Скорость слабого ветра 5 м/с скорость ураганного - в 7 раз больше, а скорость штормо??ого ветра 1440 м/мин.На сколько больше скорость ураганного ветра,чем скорость штормового?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость ураганного ветра получается равна 5 м/с*7=35 м/с Скорость штормового 1440 м/мин = 24 м/с Получается скорость ураганного минус скорость штормового равна 35-24=11 м/с
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Сколько нужно платить за побелку фасада здания длиной 30 м и высотой 9м, если побелка стоит 10 руб за 1кв.м окно и двери до уваги не брати