В библиотеке в одном из читательском зале поставили 8 новых слов и 32 100 в другом зале поставили 2 новых составов и 48 новых стульев Здравствуйте создать выражение объясни значение каждого из них

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8+2=10 выражение,которое показывает сколько было столов в двух залах32+48 =80 выражение, которое показывает сколько стульев было в двух залах8-2= 6 выражение,которое показывает на сколько в 1 зале больше столов,чем во 2 зале.48-32=16 выражение,которое показывает на сколько стульев больше во 2 зале,чем в первом8+42 =50 столов и стульев 1 зале2+48=50 столов и стульев во 2 зале(8+42)+(2+48)=100 всего в двух залах