Координаты города Филадельфии

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Координаты города Филадельфии
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Автор: Гость
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Широта: 39°57′08″ с.ш. Долгота: 75°09′49″ з.д. Высота над уровнем моря: 40 м
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