Как осуществляется выделительная функция кожи

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Выделительная функция кожи обеспечивается преимущественно потовыми и, в меньшей степени, сальными железами. 1) в среднем за сутки у человека выделяется 300-1000 мл пота, что зависит от температуры окружающей среды и интенсивности энергетического метаболизма. с потом из организма выделяется 1/3 общего количества экскретируемой воды, 5-7 % всей мочевины, мочевая кислота, креатин, хлориды, натрий, калий, кальций, органические вещества, липиды, микроэлементы. регуляция потоотделения симпатической НС и рядом гормонов - вахопрессин, альдостерон, горомонами щитовидной железы и половыми стероидами. 2) за сутки сальными железами выделяется 20 г секрета, содержащий жирные кислоты, эфиры холестерина, свободный холестерин, спирты, углеводороды и т.д.