РУССКИЙ язык обособленные определения
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РУССКИЙ язык обособленные определения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как правило, ( отделяются запятой, а в середине предложения выделяются с двух сторон запятыми) распространенные определения, выраженные причастием или прилагательным с зависимыми от них словами и стоящие после определяемого существительного или субстантивированного слова, например: Тополи, покрытые росой, наполняли воздух нежным ароматом ( Чехов); Бледный свет, похожий на чуть разбавленную синькой воду, заливал восточную часть горизонта ( Паустовский); Стоят и те трое, хмурые все ( Горький).
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