РУССКИЙ язык обособленные определения

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РУССКИЙ язык обособленные определения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Как правило, ( отделяются запятой,  а в середине предложения выделяются с двух сторон запятыми) распространенные определения,  выраженные причастием или прилагательным с зависимыми от них словами и стоящие после определяемого существительного или субстантивированного слова,  например: Тополи,  покрытые росой,  наполняли воздух нежным ароматом ( Чехов);  Бледный свет,  похожий на чуть разбавленную синькой воду,  заливал восточную часть горизонта ( Паустовский);  Стоят и те трое,  хмурые все ( Горький).
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