Реши задачу Вычисли и запиши ответ моторная лодка в 3:00 прошло 48 километров пути За сколько времени она приедет 160 километров пути если будет двигаться с такой же скоростью
Математика
Реши задачу Вычисли и запиши ответ моторная лодка в 3:00 прошло 48 километров пути За сколько времени она приедет 160 километров пути если будет двигаться с такой же скоростью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48:3=16 за 1 час 160:16=10ч
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