Реши задачу Вычисли и запиши ответ моторная лодка в 3:00 прошло 48 километров пути За сколько времени она приедет 160 километров пути если будет двигаться с такой же скоростью

Математика

Реши задачу Вычисли и запиши ответ моторная лодка в 3:00 прошло 48 километров пути За сколько времени она приедет 160 километров пути если будет двигаться с такой же скоростью

Автор: Гость