Перечислите города которые завоевал александер М

Гость: Гость:

Александр III Великий Македонский завоевал: Малую Азию, Сирию и Египет (334—332 гг. до н. э.) Персию (331—330 гг. до н. э. ) Среднюю Азию (329—327 гг. до н. э.) часть Индии (326-325 гг. до н. э. ) умер Александр не от ран, а от затянувшейся лихорадки неясного генеза 10 или 11 июня 323 до н. э. в Вавилоне. За 5 дней до начала похода против арабов Александр заболел. После 10 дней жестокой лихорадки 10 июня 323 до н. э. Александр Великий скончался в Вавилоне в возрасте 33 лет, не оставив распоряжений о наследниках. Его империя немедленно была разделена между его военачальниками (диадохами) .