Знаешь что автомобиль двигался со скоростью 54 километров в час и проехал 216 километров Ответь на следующие вопросы 1 вопрос во сколько раз должна была уменьшится скорость движения автомобиля чтобы за то же время он смог проех...

Математика

Знаешь что автомобиль двигался со скоростью 54 километров в час и проехал 216 километров Ответь на следующие вопросы 1 вопрос во сколько раз должна была уменьшится скорость движения автомобиля чтобы за то же время он смог проехать в два раза меньше расстояния

Автор: Гость