Знаешь что автомобиль двигался со скоростью 54 километров в час и проехал 216 километров Ответь на следующие вопросы 1 вопрос во сколько раз должна была уменьшится скорость движения автомобиля чтобы за то же время он смог проех...
Математика
Знаешь что автомобиль двигался со скоростью 54 километров в час и проехал 216 километров Ответь на следующие вопросы 1 вопрос во сколько раз должна была уменьшится скорость движения автомобиля чтобы за то же время он смог проехать в два раза меньше расстояния
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)216:54=4(часа)-Ехал автомобиль всё расстояние. 2)4:2=2(р.) Ответ:в 2 раза должна уменьшиться скорость расстояния.
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